Lievegem plant bomen met jaar vertraging door droogte: "We maken inhaalbeweging"

Lievegem werkt ook mee met het Bomencharter. Dat is een samenwerking tussen verschillende Vlaamse steden en gemeenten om bomen te tellen en bij te houden hoeveel er geplant en gekapt worden. Het Bomencharter is opgestart op 1 januari 2019 en geldt nu voor 5 jaar.

Ondertussen nemen al 176 gemeenten en steden deel aan de zogenaamde Bomenteller binnen het charter, zegt de schepen: "We kunnen per gemeente of stad het aantal bomen doorgeven. De bomen die gekapt zijn en die aangeplant worden, worden daarin opgenomen. Zelfs inwoners die een boom planten in de tuin kunnen dat doorgeven."