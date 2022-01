Lottowinst van 6,5 miljoen euro vandaag symbolisch overhandigd in Maaseik

Een mirakel in Maaseik op 8 december: de Lotto Jackpot van 6,5 miljoen euro was voor een klant die in de Standaard boekhandel haar lotje had gekocht. "Het is het grootste bedrag van 2021, dus het is ook voor de Lotto een groot bedrag, het zit in de top 10 van de afgelopen jaren", zo laat Liliane Goor van de Nationale Loterij weten. In 2015 won een man uit Oudsbergen ook al eens 6,6 miljoen euro.

De winnares is overigens ook een vaste klant van Radio 2 Limburg krantenmevrouw Belinda. "De persoon is met haar winnend lotje bij mij in de winkel gekomen", zo vertelde Belinda vanmorgen in Start Je Dag, "Ze heeft nietsvermoedend dat winnend lotje afgegeven en we zagen dat ze een groot bedrag gewonnen had, dus we hebben dat heel discreet aangepakt. We mogen ook niet bekend maken wie dat gewonnen heeft."