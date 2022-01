Magawa, de rat die landmijnen en explosieven opspoorde in Cambodja, is overleden

Oorlogen maken slachtoffers tientallen jaren nadat ze zijn beëindigd. In veel landen blijven mijnen en andere explosieven nog decennia lang een gevaar voor de bevolking.

Cambodja dat in de jaren 60, 70 en 80 geteisterd werd door tal van oorlogen, is daarvan een triest voorbeeld. In die periode zouden 4 tot 6 miljoen mijnen zijn gelegd. Sinds 1979 zijn in dat land 64.000 mensen gewond of gedood door achtergebleven explosieven en nog steeds worden mensen in wouden of velden daar het slachtoffer van. Bijna 25.000 Cambodjanen hebben benen of armen verloren door mijnen. Gisteren zijn in Cambodja drie ontmijners door een explosie tijdens hun werk.

Het ontmijnen is een moeilijke en dure taak. Het gebruik van ratten zoals Magawa is echter erg efficiënt gebleken. Ratten kunnen explosieve stoffen zoals TNT detecteren, iets wat metaaldetectoren niet kunnen. Door hun lichte gewicht lopen ze niet zo veel risico om een landmijn te activeren.