Maldegem voorziet gratis zelftesten voor inwoners die het niet breed hebben

De gratis zelftest zijn er enerzijds voor Maldegemnaren waarvan de gemeente al weet dat ze het financieel moeilijk hebben."Maar ook Maldegemnaren waarvan we nog niet weten dat ze het moeilijk hebben, kunnen die zelftests krijgen", stelt Heyndrikx. "Want er zijn altijd mensen die net uit de boot vallen, die geen verhoogde tegemoetkoming hebben, maar ook krap bij kas zitten."

"Ten slotte gaan we ook via de scholen werken. De brugfiguren van het OCMW zullen nagaan bij de scholen of er kinderen uit kwetsbare gezinnen nood hebben aan zelftests. Want we vinden het enorm belangrijk dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan", besluit de schepen.