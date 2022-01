Inwoners Mariekerke al maanden op zoek naar bron van vreemd geluid

De omgeving van waar het geluid zou moeten komen, is dus wel duidelijk, maar de exacte bron werd nog niet gevonden. "Via sociale media en door de buurtbewoners is er afgesproken om de tijdstippen goed te noteren, in de hoop de oorzaak te vinden. Het was al te horen rond 6.15 uur 's ochtends, 's avonds om 21 uur of 22 uur, maar ook overdag."