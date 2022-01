300 Mechelse studenten met leefloon krijgen examenpakket: "Een hart onder de riem steken"

De stad Mechelen deelt 300 cadeaupakketten uit aan studenten met een leefloon. Zo'n pakket moet hen tijdens de examenperiode een hart onder de riem steken. "Als student heb je zorgen over je studies, maar sommigen moeten zich daarbij ook zorgen maken over inkomen en huisvesting. Hen willen we extra aanmoedigen", zegt gemeenteraadslid en initiatiefnemer Faysal El Morabet (Groen).