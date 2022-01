Brusselse Musea voor Schone Kunsten tellen opnieuw meer bezoekers ondanks corona: "We zijn licht positief"

"We zijn licht positief omdat wij onze deuren konden openhouden, in tegenstelling tot veel musea in het buitenland, die door een lockdown noodgedwongen gesloten blijven", stelt Isabelle Vanhoonacker van de Musea voor Schone Kunsten. "We zien bovendien kleine lichtpuntjes, vooral tijdens de vakantieperiodes. Want in 2021 hebben wij tijdens de vakanties opnieuw wat buitenlandse toeristen kunnen onthalen. En we zien ook dat steeds meer jongeren hun weg vinden naar de Musea", weet Vanhoonacker.