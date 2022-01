Nog 13 domeinen dingen mee naar erkenning als Nationaal Park of Landschapspark: dit zijn de kanshebbers

“Natuur is geen opsmuk in het Vlaams beleid, het staat er centraal”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). “Na deze jurybeoordeling is meer dan ooit duidelijk dat de potentie van onze natuur en onze prachtige landschappen en erfgoed groot is. We moeten ze dan ook voluit benutten.” Partijgenoot en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele treedt Demir bij: “Historische gebouwen, sites en landschappen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving. Het is daarom van belang om zorg te dragen voor deze sites en ze op een goede manier door te geven aan toekomstige generaties”.