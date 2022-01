Noodplan in ziekenhuizen: geen gereserveerde bedden voor coronapatiënten bij vloedgolf van opnames door omikron

Wanneer het noodplan precies in actie zou moeten treden, is niet duidelijk. "De drempel is het evenwicht tussen de zorgvraag en het aanbod dat aanwezig is in de ziekenhuizen", zegt Van der Auwera daarover. "We hopen dat er door de boosters niet veel personeelsuitval is, maar hoe meer personeel wegvalt hoe sneller we aan de limiet komen van de zorg die we kunnen bieden. De drempel is dus niet echt mathematisch vast te leggen op een bepaald aantal patiënten."