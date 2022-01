Nooit meer slappe ziekenhuiskost in AZ Jan Portaels: patiënten stellen menu voortaan zelf samen via app

“We gebruiken de app Foodware", zegt woordvoerster Helena Polfliet van het ziekenhuis. “Die kan je downloaden op je eigen gsm of tablet. Maar we hebben ook in het ziekenhuis tablets voor wie er zelf geen heeft. Wie minder handig is met de moderne technologie kan aan de verpleegkundige vragen om samen met hem of haar de keuze te maken."

Het ziekenhuis werkt voor het nieuwe concept samen met een traiteur. "Het is toch vooral op vraag van de patiënten zelf dat we dit initiatief genomen hebben", legt Polfliet uit. "Het is alleszins een verbetering. En het zal helpen om het verblijf wat aangenamer te maken. Lekker eten is nu eenmaal belangrijk voor het algemeen welzijn. De prijs voor het eigen keuzemenu is trouwens niet hoger dan wat je voordien moest betalen voor de maaltijden."