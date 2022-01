Ook dit jaar geen wielerwedstrijd Brussel-Opwijk

Dit jaar zou ook een wedstrijd bij de vrouwen plaatsvinden. Maar dat gaat dus niet door, zegt een teleurgestelde organisator Willy Van Mol. "We hebben dan toch beslist na overleg met onze burgemeester om het af te gelasten, we stonden nochtans al ver in de organisatie. We hebben de women cycling binnengehaald en de U23 bij de mannen. We hadden het Koning Boudewijnstadion voor ons alleen. Als kleine organisatie is het niet evident om zoiets te organiseren. De uitgaven voor de koers zelf zijn te groot als we daar niets voor terugkrijgen, door wat inkomsten, dan kunnen we volgend jaar niets meer organiseren. Als we pas op 5 februari bij het volgende overlegcomité moeten beslissen dan is het te laat."