Parcours Danilith Nokere Koerse wordt lastiger voor wielrenners: "Nieuwe hellingen en meer kasseien"

De 76e Danilith Nokere Koerse zal er dit jaar anders uitzien. De renners zullen enkele nieuwe hellingen op moeten: zoals de Wolvenberg, de Tiegem- en de Petegemberg. En er zijn ook meer kasseistroken dan vorig jaar die moeten overwonnen worden, zegt koersdirecteur Rony De Sloovere: "Het parcours is in totaal 189 kilometer. 25 kilometer daarvan zal met kasseien zijn. Vorig jaar was er 18 kilometer aan kasseistroken."