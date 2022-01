Parket opent onderzoek naar incident met gebruikte spuit in vaccinatiecentrum van Evergem

Het parket heeft een onderzoek geopend naar het incident met een gebruikte spuit in het vaccinatiecentrum van Evergem, in Oost Vlaanderen. Afgelopen zaterdag legde daar een medewerker als grap een lege spuit opnieuw in een doos met vaccins. Zijn collega gebruikte die spuit iets later opnieuw bij een meisje van 11 jaar, en zag daarna pas dat de spuit leeg was.