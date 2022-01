Nu ook pmd-zak van 100 liter door groot succes recycleren van plastic en metaalverpakkingen

Sinds zachte plastics en ook alle andere verpakkingen met plastic in de nieuwe blauwe zak mogen bij de blikjes, PET-flessen en brikjes hebben mensen thuis veel meer pmd-afval. "We kregen veel vragen van mensen over de zakken, vaak is één zak te weinig en twee teveel. Daarom hebben we nu naast de bestaande zakken van 60 liter, grote zakken van 100 liter laten maken. Wij zijn de allereerste intercommunale in Vlaanderen die dat doet", aldus Inge D'Hoe.