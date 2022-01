President Joe Biden zet alles op alles om federale kieswet te krijgen in de VS: "Ik ben het beu om stil te blijven"

Met zijn uitspraken schaart Biden zich formeel achter een hervorming die de voorwaarden moet vastleggen waarbinnen het stemrecht kan worden uitgeoefend, van de inschrijving in de kiesregisters over de stemming per brief of de verificatie van de identiteit tot het tellen van de stemmen.

"Ik ondersteun het veranderen van de regels van de Senaat op eender welke manier zodat vermeden wordt dat een minderheid van de senatoren acties rond het stemrecht blokkeert", zegt de president ook.

Hij is dan ook een voorstander van de afschaffing van de filibuster, waardoor de minderheid ervoor kan zorgen dat toch zestig van de 100 senatoren nodig zijn om te kunnen stemmen over een wetsvoorstel. Hij doet die aanbeveling "na een zorgvuldige afweging", maar "erkent dat het fundamentele recht op een stem een recht is waaruit alle andere rechten voortkomen".