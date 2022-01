President Tokajev van Kazachstan uit kritiek op machtige voorganger: "Hij creëerde een klasse van rijken"

Opvallend: EU-lidstaat Hongarije heeft zich aangesloten bij een oproep van de Organisatie van Turkse Staten die "het geweld en vandalisme in Kazachstan" veroordeelt. Volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szjijjarto steunt zijn land "alle pogingen om de stabiliteit in Centraal-Azië te verzekeren". Dat lijkt op een steunbetuiging aan de Russische interventie in Kazachstan.

De Organisatie van Turkse Staten omvat de grote groep van etnisch verwante staten Turkije, Azerbeidzjan, Kazachstan, Oezbekistan en Kirgizië met Turkmenistan en Hongarije als waarnemers. Hongarije voelt zich verwant met die staten. De Hongaren of "Magyaren" waren een nomadisch volk dat in de 9e eeuw vanuit de regio rond het Aralmeer en de Oeral migreerde naar Centraal-Europa. Al meer dan duizend jaar is Hongarije echter geïntegreerd in Europa.