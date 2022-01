Provincie Zeeland tekent beroep aan tegen bouw van Ineos-ethaankraker in Antwerpse haven

De provincie Zeeland, die in het noorden aan de provincie Antwerpen grenst, heeft nu beslist om beroep aan te tekenen tegen de verleende omgevingsvergunning, omdat “niet is aangetoond dat het project de natuurlijke kenmerken van de desbetreffende gebieden in de provincie Zeeland niet zal aantasten”. Zo staat te lezen in een nota van het provinciebestuur van Zeeland.

De “desbetreffende gebieden” zijn de Natura-2000 gebieden Westerschelde, het Verdronken Land van Saeftinghe en de Oosterschelde. De Nederlanders zijn bang dat er door de ethaankraker te veel stikstof vrijkomt in die natuurgebieden. Ze klagen aan dat er in de verleende omgevingsvergunning geen “‘geen passende beoordeling is gemaakt” over de effecten van stikstof.