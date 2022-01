Robot Robbie is nieuwe collega in enkele supermarkten in Oost- en West-Vlaanderen

"Hallo, ik ben Robbie. Hoe kan ik u helpen?" vraagt de robot wanneer je hem benadert. Hij is geprogrammeerd door ingenieurs, zodat hij de plattegrond van de winkel kent en weet welk product waar ligt. "Volgt u mij", klinkt het dan, waarna het toestel de klant naar de juiste plek begeleidt. "En de robot zal onderweg niet tegen de klanten of winkelkarren botsen," lacht De Clercq, "want hij heeft ingebouwde sensoren."

De robot heeft ook een functie om kinderen te entertainen. "Als je op de kids-knop drukt, zegt de robot een tongbreker of vertelt hij een leuk weetje", weet De Clercq. "De klanten zijn in ieder geval geïnteresseerd in Robbie. Ik heb er toch nog niemand van zien weglopen!"