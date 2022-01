Rode Kruis in Roeselare start met lessen EHBO voor kleuters

Tijdens de cursus leren de kleuters ook bij over veiligheid van zichzelf en anderen. "Dat vinden we heel belangrijk", zegt Leenknecht. "We vertellen hen dat ze de hulp moeten inroepen van een volwassene als iemand onveilig is, want zelf kunnen ze niet altijd inschatten hoe ernstig een situatie is."

Het Rode Kruis gebruikt het knuffelbeetje "Brechtje" om de lessen op een ludieke manier te brengen. "We hebben 6 prentenboeken, waar Brechtje te zien is. Hij draagt een eerstehulprugzak en gaat langs bij verschillende situaties en kijkt dan hoe hij kan helpen."