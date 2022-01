Royals - Drie portretten na kalmerend kopje thee op Buckingham Palace en Mambo leidt telewerkende Máxima af

Margherita van Savoye-Aosta (91) is op 10 januari overleden. Dat tweet Patto per la Corona, de site over de Italiaanse adel, en is bevestigd door het Belgische hof. Margherita is de weduwe van aartshertog Robert van Oostenrijk-Este, moeder van prins Lorenz en dus de schoonmoeder van prinses Astrid.



Margherita werd in 1930 in Napels geboren als Italiaanse prinses en huwde 23 jaar later met de Oostenrijkse aartshertog. Het koppel kreeg twee dochters (Maria en Isabella) en drie zonen (Lorenz, Gerhard en Martin). De vader van prins Lorenz stierf in 1996 al. Over de uitvaart van Margherita is voorlopig niets bekendgemaakt.



Robert van Oostenrijk-Este en Margherita van Savoye-Aosta hieronder op foto tijdens hun huwelijksgala: