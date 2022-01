Saga van tennisser Djokovic in sjofel Australisch hotel brengt uitzichtloze situatie asielzoekers aan het licht

Mag de ongevaccineerde Servische tennisser Novak Djokovic deelnemen aan de Australian Open of niet? Terwijl de saga velen al dagenlang in de ban houdt, heeft ze ook de aandacht gevestigd op een heel andere problematiek. Djokovic werd vastgehouden in een sjofel hotel waar asielzoekers worden opgesloten. De tennisser kon na enkele dagen zijn vertrouwende leven weer oppikken, maar veel asielzoekers zitten jarenlang in gesloten centra, zonder perspectief. Eén van hen kwam op zijn 15e aan in Australië, en zit op zijn 24e nog altijd vast. "Ik raak mijn jeugd kwijt in gevangenschap."