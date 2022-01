Stad Leuven heeft nieuw logo en nieuwe huisstijl: "Weerspiegelt het bijzondere DNA van onze stad"

"Leuven. Eeuwenoud. Springlevend." Met die slogan en een afbeelding van het historische stadhuis maakte de stad zich de afgelopen 12 jaren bekend. “Steden zijn nooit af en evolueren altijd. Ook voor Leuven geldt dat”, zegt burgemeester Ridouani. “Het Leuven van vandaag is niet meer de stad die het 12 jaar geleden was, toen het vorige logo het licht zag. En dus is het tijd voor een eigentijds logo dat weerspiegelt waar Leuven vandaag voor staat”, aldus de burgemeester.