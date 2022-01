Stagiairs ontdekken dat een zwart gat tientallen jaren geleden een ster opslokte

De studenten, Ginevra Zaccagnini en Jackson Codd, werkten met Ravi van 2018 tot 2019 en door radiowaarnemingen die jaren uit elkaar genomen waren te vergelijken, ontdekten ze dat een object, J1533+2727, tamelijk helder was in het midden van de jaren 90 maar dat het enorm verflauwd was tegen 2017.

Zoals rechercheurs die nieuwe sporen blootleggen in een oude zaak, doorzochten ze dan de archieven van de Green Bank 300-foot-telescoop van de NRAO en ze ontdekten dat het object zelfs nog helderder was in 1986 en 1987 (de Green Bank-telescoop stortte in elkaar in 1988). Sinds zijn hoogtepunt in het midden van de jaren 80, was de helderheid van J1533+2727 verminderd met een factor 500.

Al de aanwijzingen samen, waaronder ook nieuwe waarnemingen met de VLA, maken dat de onderzoekers denken dat de nieuwe TDE plaatsgevonden heeft toen een superzwaar zwart gat in het centrum van een sterrenstelsel 500 miljoen lichtjaar ver, een ster verpletterd heeft en vervolgens een jet heeft uitgestoten met een snelheid die de snelheid van het licht benadert.

Dat noemt men een relativistische jet, en tot nu toe zijn er drie andere TDE's geassocieerd met dergelijke jets. Die zijn echter gevonden in sterrenstelsel die meer dan 10 keer verder weg liggen.

"Dit is de eerste ontdekking van een relativistische TDE-kadidaat in het relatief nabije universum, wat toont dat deze radio-TDE's mogelijk meer voorkomen dan we tot nu dachten", zei Ravi.