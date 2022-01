Recordaantal bedrijfs- en salariswagens: "Er is nog geen alternatief verloningsmiddel dat evenveel gewaardeerd wordt" 

Met of zonder salariswagen blijven de meeste mensen ervoor kiezen om met de auto naar het werk te gaan: maar liefst 60,3 procent zegt altijd de auto te nemen. Zeker in coronatijden ziet Charlotte Thijs dat percentage niet meteen dalen: "Mensen kiezen enerzijds een veilige optie waarbij ze alleen in de auto zitten om zich te verplaatsen. Anderzijds biedt de auto ook de flexibiliteit om geen rekening te hoeven houden met de tijdschema's van het openbaar vervoer."

Net dat openbaar vervoer verliest aan populariteit door de coronacrisis: het percentage werknemers dat – thuiswerkdagen niet meegerekend – élke dag met het openbaar vervoer naar het werk komt, is gedaald van 6 procent in 2020 naar 5,7 procent in 2021.