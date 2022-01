Brugse Renée maakt portretten van mensen die over hun dromen vertellen

"Door mijn portretten probeer ik in contact te komen met andere dromers. Eventueel kan ik ze ook in contact brengen met elkaar. Dat is al een stap in de goede richting om van droom naar realiteit te gaan", klinkt het mysterieus. "Ik teken vooral vanuit mijn eigen gevoel. Het belangrijkste is dat je de ogen vat. Je wil de eigenschappen van de persoon terugvinden in zijn blik."