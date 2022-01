The Beer Experience: nieuw bierfestival in de oude mijngebouwen van Heusden-Zolder

In maart kan je in cc De Muze in Heusden-Zolder naar het gloednieuwe event "The Beer Experience". Geen bierfestival zoals je het al kende in Limburg of Vlaanderen, maar een uniek, gloednieuw event waar bier centraal staat naast muziekoptredens, lezingen over bier, lekker eten en uiteraard het historisch kader zelf: "We mikken op 1.500 bezoekers", zegt organisator Jan Keymis.