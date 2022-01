Topchef Bart Tastenhoye leert samen met zijn moeder studenten witloof eten op kot in Leuven

De cijfers van onderzoeksbureau GfK Belgium wijzen er op dat het eten van witloof er op achteruit gaat. Het ooit zo populaire witloof van bij ons raakt beetje bij beetje uit de gratie. De gemiddelde Belg koopt vandaag nog nipt 3 kg per jaar, terwijl dat 20 jaar geleden ruim 4 kg was. Bovendien zet de daling in witloofconsumptie zich elk jaar verder en lijkt er niet meteen een verandering in zicht als je naar het profiel van de witloofkoper kijkt.

Vooral jongere generaties, onder de 40 jaar, laten witloof links liggen. Maar hoe ouder, des te sneller witloof opduikt in de top tien van meest verkochte groenten. Senioren zijn daarbij de grootste fans.

Chef Bart Tastenhoye vertelt bij Sonny op radio 2 Vlaams-Brabant & Brussel hoe hij witloof opnieuw sexy maakt bij jongeren.