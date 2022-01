"Trager, trager", het devies van CM-topman Luc Van Gorp voor 2022

Elke crisis biedt ook nieuwe mogelijkheden. En dat is bij deze coronacrisis waar we nog altijd in zitten niet anders, vindt Luc Van Gorp. Als topman van de Christelijke Mutualiteit kijkt hij dan in de eerste plaats naar ons gezondheidssysteem en het welbevinden van mensen. "De coronacrisis heeft tendenzen die al langer bestonden gewoon versterkt. Een voorbeeld is de problematiek van de langdurig zieken. Onze samenleving kent al langer burn-outs, depressies... Gisteren was er nog de getuigenis van Stromae op televisie. En dan moeten we ons de vraag stellen, waarom zijn we zo geobsedeerd door werken als ultiem doel, terwijl ons goed voelen het allerbelangrijkste is. Tegenwoordig is het een stigma om te zeggen dat je ziek en niet aan werk bent". Terwijl ziek zijn volgens Van Gorp vaak een signaal of een symptoom is van iets groter, van het feit dat de grote luxe waarin we leven niet altijd bijdraagt tot levenskwaliteit.