TreinTramBus wil uitleg van NMBS over incident met scholierentrein tussen Erpe-Mere en Aalst

TreinTramBus is niet te spreken over het voorval met de scholierentrein tussen Burst, bij Erpe-Mere, en Aalst. De vervoersmaatschappij had, zoals tijdens de vakantieperiodes, een trein met 2 rijtuigen gestuurd in plaats van 4. "Maar iedereen wist toch dat gisteren de scholen weer open gingen? In de eerste plaats ligt de fout dus al bij de NMBS", stelt voorzitter Stefan Stynen. "De NMBS moet het maximale doen om te zorgen dat de treinen de voorziene lengte hebben, zodanig dat iedereen correct kan vervoerd worden."