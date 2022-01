De helft meer vacatures in 2021 dan het jaar voordien: "Toont aantrekken van economie, maar er is ook een keerzijde"

"Het toont aan dat onze economie in 2021 enorm sterk aangetrokken heeft", zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V)."Maar natuurlijk is er ook een keerzijde, want die vacatures raken heel moeilijk ingevuld. Dus er is heel veel werk aan de winkel voor VDAB en al haar partners. Onze arbeidsmarkt staat in brand. Het aantal mensen dat nodig is om alle jobs in te kunnen vullen is nog nooit zo hoog geweest."