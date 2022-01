Naast "M" & "V" binnenkort ook genderneutrale "X" bij personen in "Van Dale": "Vinger aan de pols houden" 

De wijziging doorvoeren was best veel werk, zegt Hendrickx. "Je kan zaken laten signaleren door een computer. Woorden op -er als redder of nieuwslezer, zijn bijna altijd voor andere personen dan mannen bruikbaar. Maar zulke lijsten moeten altijd nagekeken worden."

"We volgen met deze aanpassing een beweging die al eerder was ingezet. Woorden als arts of chirurg: bij deze beroepen weet iedereen dat ze ook door vrouwen worden beoefend, en dus ook zo gebruikt kunnen worden. Daarnaast is de gendergevoeligheid in onze maatschappij steeds groter geworden. Dus het is hoog tijd dat we die zaken opnemen in het nieuwe woordenboek", vindt Hendrickx.