Verkeerswisselaar van Zwijnaarde krijgt volgend jaar opknapbeurt

De renovatie van enkele viaducten van de verkeerswisselaar in Zwijnaarde staat al heel lang op de agenda, maar nu is er een gedetailleerde planning. In maart 2023 starten de werken en tegen eind 2024 moet alles klaar zijn. De volgende viaducten worden aangepakt: afrit E40 richting Brussel naar E17 richting Antwerpen, afrit E17 richting Antwerpen naar E40 richting Oostende, afrit E40 richting Oostende naar E17 richting Kortrijk, afrit E17 richting Kortrijk naar E40 richting Brussel.