Verlengd wegens succes: Wiener Circus mag een week langer in Genk blijven

Het Wiener Circus mag haar tent en woonwagens nog een week langer stationeren op het plein aan de Dieplaan in Genk. “We hebben een schitterende kerstvakantie achter de rug”, zegt jongleur Joshua Chaves Ukmar. “Door de coronamaatregelen mochten er natuurlijk maar 200 mensen per show naar binnen, maar die plekken waren dan ook vrijwel elke keer volledig uitverkocht. Een ding is zeker: ook in 2022 komen mensen nog heel graag naar het circus.”