Vervroegde boosterprik voor studenten in regio Deinze: al 400 inschrijvingen

Matthijs hoopt tegen eind januari zo goed als klaar te zijn met de vaccinaties. "Hopelijk valt er niemand meer uit door quarantaine of iets dergelijks, en kunnen we alle 400 studenten deze week die boosterprik geven. Ook volgende week kunnen zij nog langskomen. We hopen klaar te zijn met de hele populatie tegen eind januari. Op 5.000 mensen na, want hen kunnen we pas prikken in februari. En dan zijn we klaar met het booster-verhaal."