VN-topman Guterres en VS-president Biden "verontrust" over Ethiopische bombardementen op burgers in Tigray

De voorbije week zijn zeker drie luchtaanvallen uitgevoerd in Tigray. Eerst werden drie mensen van Eritrese afkomst -onder hen twee kinderen- gedood bij een luchtaanval. Tijdens het weekend zouden nog eens 56 doden en een honderdtal gewonden zijn gevallen bij de aanval van een drone op een vluchtelingenkamp in het westen van Tigray. Gisteren zouden er 17 burgers zijn gedood bij een ander bombardement in die provincie. Omdat communicatie met Tigray nog altijd zo goed als afgesneden is, is die informatie moeilijk te verifiëren, maar nu de VN en de VS reageren lijkt die wel grotendeels te kloppen. (Lees verder onder de foto).