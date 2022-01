Vrachtwagenchauffeur raakt levensgevaarlijk gewond bij ongeval op de R4 in Gent 

Bij een verkeersongeval op de John F. Kennedylaan (R4) in de Gentse deelgemeente Sint-Kruis-Winkel is een vrachtwagenchauffeur levensgevaarlijk gewond geraakt. De bestuurder zat een tijdlang gekneld en moest bevrijd worden. De rijbaan richting Gent is ter hoogte van het ongeval besmeurd met brandstof en is momenteel afgesloten.