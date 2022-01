KU Leuven zoekt vrijwilligers om naar de sterren te luisteren: "Vaak klinken die buitenaards"

De KU Leuven zoekt voor alle duidelijkheid geen vrijwilligers om naar te sterren te kijken, maar om naar ze te luisteren. Sterren zenden trillingen uit, die we normaal niet kunnen horen. Maar omdat die omgezet worden naar geluid, krijgen we een beeld van hoe sterren klinken.

Dat vertelt Katrien Kolenberg, sterrenkundige aan de KU Leuven op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "Je kan het vergelijken met een zachte gong. Normaal kan je dat niet waarnemen omdat de ruimte leeg is, en de geluiden te laag zijn. Wij hebben het licht van de sterren gemeten. Dat licht zal een beetje veranderen en die trillingen zetten we om in geluid en versnellen we. En dan kan je de sterren effectief horen."