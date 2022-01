Hoe reageren Britten op zoveelste schandaal rond premier Johnson? En kan hij ook dit overleven?

"Partygate heeft zich uitgebreid", zegt Lia van Bekhoven, VRT-correspondent in Groot-Brittannië. "Er waren al langer geruchten, en zelfs foto's, dat er tijdens de lockdown in 2020 borrels en feesten plaatsvonden in en rondom Downing Street 10, de ambtswoning van de premier. Maar Downing Street is niet alleen maar een woning, het is ook een kantoor, en daar zat het probleem. Je kon Boris Johnson niet verwijten dat hij die borrels en feesten zelf organiseerde, want zijn medewerkers konden dat hebben gedaan. Bovendien: als je na kantoortijd met je collega's buiten in de tuin van Downing Street gaat zitten en je een fles opentrekt, is het dan een bubbel of een werkoverleg? Het werd nooit duidelijk wat er gaande was."

Dit keer liggen de kaarten anders, aldus Van Bekhoven: "Dit gaat om een borrel waarbij de secretaris van de premier via een e-mail – die nu naar boven is gekomen – honderd mensen uitnodigt om op 1 mei 2020 buiten van het mooie weer te genieten in de tuin van Downing Street, met de boodschap zeker een fles mee te brengen. Boris Johnson en zijn vrouw zouden er volgens ooggetuigen bovendien bij zijn geweest. Het wordt heel lastig voor de premier om zich hierbij te verschuilen achter excuses als ‘het was eigenlijk een werksamenkomst en het was eigenlijk georganiseerd door anderen’."