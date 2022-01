Waarom Noord-Korea weer volop raketten afvuurt

Die wedloop is ontstaan tussen nucleaire grootmachten om hypersonische raketten af te vuren. Zo testte China in oktober nog een hypersonisch wapen, nadat ook de VS en Rusland dat eerder al gedaan hadden.



In tegenstelling tot ballistische raketten die de ruimte in vliegen en dan terugkeren op steile trajecten, vliegen hypersonische wapens naar doelen op lagere hoogtes en kunnen ze bewegen met meer dan vijf keer de snelheid van het geluid - of ongeveer 6.200 kilometer per uur.

Dat is trager dan een intercontinentale ballistische raket, maar door hun vorm zijn de hypersonische wapens wendbaarder en ze kunnen langere afstanden afleggen zonder gedetecteerd te worden door een radar. Vorig jaar testte Noord-Korea naar eigen zeggen ook een nieuw type ballistische onderzeeërraket, een langeafstandskruisraket en een wapen dat vanuit een trein wordt gelanceerd.

Noord-Korea is volgens waarnemers ook verwikkeld in een intensieve wapenwedloop met buurland Zuid-Korea. Beide partijen werken aan de perfectionering van kleinere, nauwkeurigere en dodelijkere raketsystemen waarmee ze elkaars leiders kunnen bedreigen.