Wagen tegen gevel in Laakdal

Het ongeval gebeurde rond 21 uur op de Grote Steenweg in Laakdal, in een flauwe bocht. De bestuurder van een auto verloor de controle over het stuur, reed een verlichtingspaal omver, belandde tegen een duiker in de gracht, botste tegen de gevel van een woning en kwam bovenop een haag tot stilstand. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

De bestuurder werd uit het voertuig geslingerd. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De woning raakte beschadigd maar moest niet worden gestut.