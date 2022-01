Leerkrachten en kinderartsen uit Denderstreek krijgen extra uitleg over kindervaccinatie: "Want zij krijgen veel vragen van ouders"

De eerstelijnszone Dender, die instaat voor de vaccinatie in Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele, organiseert vanavond een webinar over kindervaccinatie. Iedereen die nauw in contact komt met ouders van 5 tot 11-jarigen, kreeg een uitnodiging. Het gaat onder meer om leerkrachten uit het kleuter- en lager onderwijs, mensen die in de kinderopvang werken, medewerkers van het CLB en kinderartsen. In totaal werden meer dan 1.000 mensen uitgenodigd.