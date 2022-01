Wie naar Kuurne of Lendelede verhuist, kan vanaf nu gemakkelijker van adres veranderen

Ook bij het nieuwe systeem komt de politie nog eens persoonlijk langs, maar alles verloopt veel sneller. Zo kunnen nieuwe inwoners via het e-loket op de site van de gemeente of via mail hun adreswijziging aanvragen. Ze krijgen dan een bevestigingsmail van hun aanvraag, daarna komt die aanvraag met één druk op de knop tot bij alle bevoegde instanties. De wijkagent vult alles digitaal in op de tablet. Daarna krijgt de nieuwe inwoner een uitnodiging om zich aan te melden bij het gemeentehuis om de adreswijziging definitief door te voeren op zijn of haar identiteitskaart.