Van Spider-Man-liefje tot drugsverslaafde Rue in "Euphoria": Zendaya (25) is de nieuwe Hollywood-revelatie

In haar tienerjaren brengt ze ook een boek uit: "Between you and me: How to rock your tween years with style and confidence". "Die jaren kunnen erg leuk zijn en opwindend, maar ook wel heftig in het leven van een meisje", zegt ze daarover in 2013, het jaar waarin ze ook haar debuutalbum als zangeres uitbrengt. "Je bent op zoek naar je eigen stem en je eigen stijl. Er zit veel drama in je relaties. Ik hoop dat dit boek meisjes zal helpen om de moeilijkere momenten door te komen en om de leuke momenten meer te appreciëren." Geen wonder dus dat Zendaya een voorbeeld en idool is voor velen.