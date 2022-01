1 jaar cel voor geweld tegen politiemensen tijdens overbrenging naar 127bis

De politie was op vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken naar de man getrokken, omdat hij al enkele jaren zonder geldig verblijfsvergunning in het land was. De man zou gerepatrieerd worden en moest daarom worden overgebracht naar het gesloten vluchtelingenopvangcentrum 127bis in Steenokkerzeel. Toen de man de politie zag arriveren, sloeg hij op de vlucht. Hij kon snel worden ingehaald, maar verzette zich hevig bij de daaropvolgende arrestatie. De man was wild om zich heen beginnen te slaan en schoppen, feiten waar het parket van Halle-Vilvoorde zwaar aan tilde. Op het proces vorderde de openbaar aanklager een celstraf van 20 maanden.

De verdediging pleitte voor een mildere straf. "Mijn cliënt was uit Turkije vertrokken omwille van de Koerdische kwestie", aldus de advocaat van 44-jarige beklaagde. "Hij vreest dat, als hij naar Turkije wordt teruggebracht, hij daar zal vervolgd worden. Daarom heeft hij zich met alle mogelijke middelen proberen te verzetten tegen zijn arrestatie.” De rechtbank legde de man uiteindelijk een celstraf van 1 jaar op en veroordeelde hem ook tot een geldboete van 800 euro.