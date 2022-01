30 maanden cel voor vrouw die brand stichtte in appartementsgebouw in Gavere

In oktober vorig jaar brak in Gavere ’s avonds brand uit in een appartement in de Stationsstraat. Het was al snel duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. Medebewoners zagen immers de vrouw met een jerrycan benzine haar woning binnengaan. De hulpdiensten waren snel ter plaatse waardoor ze erger konden vermijden. Zo kon de brandweer de brand beperkt houden tot het ene appartement en konden de andere, voornamelijk bejaarde, bewoners in de loop van de avond al terug naar hun woning.