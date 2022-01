4 schouwbranden op 2 uur tijd in regio Kortrijk: "Jaarlijks de schouw laten reinigen, is belangrijk"

Gisterenavond braken er op korte tijd 4 schouwbranden uit in het zuiden van West-Vlaanderen. Er was nergens veel schade en er vielen ook geen gewonden. Maar toch is het opvallend.

Volgens Piet Berlaen van de brandweer heeft het vooral te maken met de koudere temperaturen en de hoge energieprijzen. "We zitten in de winterperiode, waar er sowieso al veel gestookt wordt. Maar nu wordt er nog meer gestookt met fossiele brandstoffen in een kachel, omdat de brandstofprijzen zo hoog zijn. Hoe harder je stookt in een kachel, hoe hoger de temperatuur wordt in die schouw. Daarom kan het vuil dat zich in de schouw bevindt gemakkelijker beginnen branden", vertelt Berlaen aan Radio 2 West-Vlaanderen: