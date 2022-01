6 Limburgse kandidaten voor Nationaal Park of Landschapspark: "Limburg heeft met zijn lappendeken aan landschappen veruit de meeste diversiteit"

Het is nu de bedoeling dat de gebieden een masterplan opmaken, waarvoor ze 100.000 euro ondersteuning krijgen. In het voorjaar van 2023 wordt er een definitieve keuze gemaakt. "We gaan nu met alle partners rond de tafel zitten", bevestigt Digneffe. "We moeten samen nadenken over de toekomst van het natuurlandschap. Daarbij is klimaat een belangrijke factor, maar we willen ook focussen op toerisme en belevingsvol landschap creëren."

"De omgeving steunt op het toeristisch ondernemerschap, en wij moeten zien hoe we de balans kunnen vinden tussen de toestroom van mensen aanmoedigen en de natuur beschermen", zegt Digneffe. "Maar de streekbewoners zijn heel gastvrij en willen dit op een goede manier aanpakken. Nu het startschot gegeven is gaan we in Haspengouw en Voeren samenzitten om de ambities voor de toekomst uit te stippelen."