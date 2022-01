Aalst waarschuwt omwonenden brandweerkazerne voor PFAS-vervuiling

Zonecommandant Wim Van Biesen schat het risico op vervuiling eerder laag in. “Dit is besproken op het comité voor preventie en bescherming op het werk en daar zien ze niet direct een grote reden tot ongerustheid. In sommige schuimen zaten wel PFAS, in andere niet, maar op basis van de gegevens die we nu hebben, gebruikten we dat niet zo courant. Alle schuimen zijn nu geanalyseerd en diegene die niet meer gebruikt mogen worden, zullen worden verwerkt en afgevoerd.”

Ook burgemeester Christoph D'Haese denkt dat het nog wel zal meevallen met de PFAS-vervuiling: "Oefeningen met schuim waren eerder uitzondering dan regel en gebeurden altijd op een verharde ondergrond, waardoor de kans op structurele vervuiling in de buurt zeer klein is. Maar we volgen dit desalniettemin stipt op.”