BEKIJK - Afdaling in pas ontdekte mergelschacht in Muizenberg leidt naar zes meter lange gang

De buit was geen intact gangenstelsel, maar een gang van vijf à zes meter lang. “Eigenlijk kropen we vandaag over het gangenstelsel heen, de gangen zelf konden we niet zien. Verder dan zes armlengtes geraken we niet, omdat de gang aan het einde is ingestort. We hebben metingen gedaan zodat we alles in kaart kunnen brengen, en een koppeling kunnen maken tussen boven- en ondergrond. De schacht ligt dichtbij een fietspad, en we willen de afstand goed kunnen inschatten. De stabiliteit ziet er redelijk uit. Als we klaar zijn zullen we de schacht afdekken met een deksel zodat we in de toekomst gemakkelijk inspecties kunnen uitvoeren.”