"Alcohol verkopen aan jongeren moet net zoals in Nederland strafbaar worden", zegt kinderarts Nico van der Lely

In Nederland is dat volgens kinderarts Nico van der Lely nauwelijks mogelijk. "Wij staan een stukje verder in de attitude. Het idee dat er niets mis is met alcohol op jonge leeftijd, dat zou bij ons niet kunnen. Er bestaat mystery guest-onderzoek. Vroeger kon je ook in tachtig procent van de gevallen alcohol kopen op jonge leeftijd, maar dat is nu veel minder. We hebben geïnvesteerd in de detailhandel, maar ook in mensen achter de bar. Het is bij wet verboden in Nederland en ook strafbaar. Dat is in België nog niet het geval", legt Van der Lely uit in "De afspraak".

Als je onder de leeftijd van 16 start met drinken, dan heb je vier tot zes keer meer kans op veel gebruik later in het leven, stelt de kinderarts. "Er komt veel meer reclame voor alcohol af op jongeren dan twintig jaar geleden. Dat is iets wat mij steekt. Het is voor mij een missie geworden, dat het klaar moet zijn."